ترامب: جميع الخيارات مطروحة للردّ على تجربة إيران الصاروخية

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب امس ان انه تم توجيه «تحذير» رسمي لايران بعد تجربتها الصاروخية الاخيرة مشيرا ايضا الى ان الجمهورية الاسلامية كانت على وشك الانهيار حين وقعت الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

وقال ترامب للصحفيين إن كل الخيارات «مطروحة على الطاولة» فيما يتعلق بالرد على تجربة الصاروخ الباليستي الإيرانية.

جاء ذلك في رده على سؤال بشأن هل سيبحث خيارات عسكرية للرد على إيران بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي أنه «حذر» طهران بهذا الشأن.

وقال البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية سترد على تجربة الصاروخ الباليستي التي أجرتها إيران وعلى غيرها من الأعمال العدائية وذلك بعد يوم من إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي إنه حذر طهران دون أن يقدم تفاصيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر «سنوافيكم بالجديد بشأن هذه الإجراءات الإضافية لكن بكل وضوح فإن ما قام به (مستشار الأمن القومي مايكل فلين) كان للتأكد من استيعاب إيران للتحذير وأن ذلك لن يمر دون رد.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان إنه سيؤيد فرض عقوبات إضافية على إيران مساندا نهجا أكثر صرامة ضد طهران بعدما أجرت اختبارا على صاروخ باليستي.

وأضاف ريان للصحفيين في مؤتمر صحفي أسبوعي: «سأكون مؤيدا لفرض عقوبات إضافية على إيران. نحن بحاجة لأن تكون لدينا سياسة صارمة بشأن إيران… يجب أن نتوقف عن استرضاء إيران».

وقال أحد كبار مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي امس إن إيران لن تخضع لتهديدات أميركية «عديمة الجدوى من شخص عديم الخبرة» بشأن برنامج بلاده للصواريخ الباليستية.

وشدد علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي: «هذه ليست أول مرة يهدد فيها شخص عديم الخبرة إيران. ستفهم الإدارة الأميركية أن تهديد إيران عديم الجدوى.»

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عنه قوله: «إيران ليست في حاجة لإذن من أي دولة حتى تدافع عن نفسها.»

كما انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي التعليقات الأميركية.

ونقل التلفزيون الإيراني عنه قوله: «بدلاً من شكر إيران على معركتها المستمرة ضد الإرهاب.. تساعد الحكومة الأميركية الإرهابيين عملياً من خلال إطلاق مزاعم عن إيران لا أساس لها ومكررة واستفزازية.»

ونقلت صحيفة دي فيلت الألمانية عن مصادر مخابراتية لم تسمها قولها إن إيران اختبرت صاروخ كروز يسمى «سومار» قادرا على حمل أسلحة نووية.

وكانت وكالة تسنيم للأنباء نشرت قبل عامين صورا لصاروخ سومار وذكرت أنه جرى اختباره بنجاح.

ورفضت طهران امس التحذير الذي وجهته لها الادارة الاميركية بعد تجربتها الصاروخية الاخيرة، معتبرة انه «استفزازي»، في تطور ينذر بتصعيد التوتر بين البلدين.

وصدر الرد على تحذيرات الرئيس الاميركي دونالد ترامب ومستشاره للامن القومي مايكل فلين على لسان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي.

وقال قاسمي كما نقلت عنه وكالة الانباء الايرانية الرسمية ان «الملاحظات التي ادلى بها مستشار الامن القومي للرئيس الاميركي دونالد ترامب لا اساس لها ومكررة واستفزازية».

واكد قاسمي ان «السياسات الاقليمية لايران واضحة تماما وشفافة: نسعى الى علاقات ودية مع جيراننا تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبلداننا».

(ا.ف.ب – رويترز)