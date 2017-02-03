تفعيل الاتحاد العام للكتّاب الفلسطينيين في لبنان

خلصت الاجتماعات التي عقدها الأمين العام للاتحاد العام للكتاب والأدباء الفلسطينيين مراد السوداني وأمين السر الشاعر خالد أبو خالد وأعضاء الأمانة العامة رشاد أبو شاور، وليد أبو بكر، أنور أبو طه، وعلي عزيز، في مقر سفارة دولة فلسطين في لبنان، مع مجموعة من الكتاب والأدباء الفلسطينيين الى التوافق على إعادة تفعيل فرع الإتحاد العام للكتاب والدباء الفلسطينيين في لبنان.

وأكد المجتمعون وجوب استعادة المبادرة الثقافية الفلسطينية التي تشكل رأس الحرية الثقافية في عمقها العربي صعدا نحو استعادة دورها في العالم.

وأثنى سفير دولة فلسطين أشرف دبور خلال لقائه بالكتاب والأدباء على نتائج الإجتماعات التي حصلت، منوّهاً بهذه الخطوة التي تشكل دعما وإسنادا للمشروع الوطني الفلسطيني في مواجهته المفتوحة مع الإحتلال الإسرائيلي.

وشدّد دبور على الدور الإعلامي والثقافي للمبدعين الفلسطينيين في فضح جرائم الإحتلال ونقل الصورة الحقيقية لما يجري في أرضنا المحتلة وتعريف الرأي العام العالمي بعنصرية وجرائم الإحتلال، مؤكدا «تمسك شعبنا بحقه في العودة إلى أرض وطنه فلسطين».

بدوره، قال السوداني: «نحن نعول على فرع لبنان الذي كان ولا يزال واحدا من أذرع المد والمدد الثقافي الثابت على ثابت فلسطين التي لا تقبل الإنقسام او الإقتسام».

وتم التوافق من خلال حوارات مسؤولة ومعمقة على تشكيل اللجنة التحضيرية والعضوية لإنتخابات فرع لبنان من: مروان عبد العال، حمزة البشتاوي، سمير أحمد، صقر أبو فخر، نافذ أبو حسنة، سهيل الناطور، إسكندر حبش، إنتصار الدنان. وحضر الإجتماعات مسؤول دائرة العمل والتنظيم الشعبي طالب الصالح. وستباشر اللجنة عملها لإجراء انتخابات الفرع في لبنان.