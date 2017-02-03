حركة المرور كثيفة من المكلس باتجاه المنصورية بسبب اعمال تزفيت في المحلة

دلال ديب

حركة المرور كثيفة من المكلس باتجاه المنصورية بسبب اعمال تزفيت في المحلة

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