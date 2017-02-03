غارات مكثّفة على داعش وتعرّض السفارة الروسية في دمشق للقصف مرتين

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ما لا يقل عن 12 مقاتلا إسلاميا من المعارضة المسلحة قتلوا في ضربات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا امس.

وأضاف المرصد الذي يراقب الحرب في سوريا أن طائرات حربية مجهولة قصفت مواقع لجماعة جند الأقصى جنوب شرقي مدينة إدلب قرب قرية سرمين.

وقال إنه لم يتضح ما إذا كان المقاتلون الذين قتلوا ينتمون لجند الأقصى أو جماعات إسلامية أخرى معارضة للنظام.

وفي موسكو، قالت وكالة تاس للأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الروسية إن قاذفات قنابل روسية بعيدة المدى من طراز توبوليف – 22إم3 شنت ضربات جوية امس على مستودعات ذخيرة يستخدمها تنظيم الدولة الإسلامية في محافظة دير الزور في سوريا ودمرت جميع الأهداف.

من جهة ثانية، اعلنت الخارجية الروسية ان مقر السفارة الروسية في دمشق تعرض مجددا للقصف الخميس والجمعة، منددة بما وصفته بالاعتداء «الجبان من قبل ارهابيين».

وقالت الوزارة في بيان «في الثاني والثالث من شباط تعرض مبنى السفارة الروسية في سوريا مرتين للقصف بالقذائف» من حي في العاصمة السورية يسيطر عليه «الارهابيون».

واضاف البيان ان احدى القذائف انفجرت داخل حرم السفارة بين مبنى اداري واخر سكني، في حين انفجرت الثانية على بعد عشرين مترا من المدخل الرئيسي لمقر السفارة.

وتابع البيان ان القصف «لم يوقع ضحايا واقتصرت الاضرار على الماديات». وندد البيان «بشكل قاطع بهذه الهجمات الارهابية الجديدة الجبانة» معتبرا انها تأتي رغم الهدنة القائمة والهدف منها «افشال وقف اطلاق النار وضرب الجهود الايلة للدخول في عملية سياسية» لتسوية الازمة السورية.

واكد البيان ان هذه «الجريمة لن تمر من دون عقاب» داعيا المجتمع الدولي الى «التحرك بالشكل المناسب ردا على هذا الاستفزاز الخطير من الارهابيين».

وختم قائلا ان روسيا ستواصل «معركتها ضد الارهابيين في سوريا من دون هوادة». وكانت السفارة نفسها تعرضت في نهاية الشهر الماضي لقذائف من دون تسجيل وقوع ضحايا.

من جانبه، قال الجيش التركي إن طائراته وطائرات من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة نفذت ضربات جوية قرب مدينة الباب السورية التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية ويحاصرها مقاتلو معارضة سوريون مدعومون من تركيا منذ قرابة شهرين.

وقال الجيش في بيان إنه جرى «تحييد» 47 من مقاتلي الدولة الإسلامية في اشتباكات وضربات جوية خلال الساعات الأربع والعشرين المنصرمة مضيفا أنه جرى تدمير مبان ومواقع دفاعية ومخابئ ومخزن للذخيرة في الغارات.

في غضون ذلك، خرجت تظاهرات في مناطق مختلفة في سوريا للدعوة إلى التمسك بثوابت الثورة السورية وتجديد المطالبة بإسقاط النظام.

وفي مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق، خرجت تظاهرة بعد صلاة الجمعة طالب فيها الأهالي بتوحيد الجهود في الغوطة لإيقاف تقدم قوات النظام ، كما دعوا إلى التنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية للمعارضة التي تسيطر على المدينة.

وفي إدلب بشمال البلاد، خرجت تظاهرات في مدينة معرة النعمان وبلدات خان شيخون وتلمنس وكفرنبل وبليون ومناطق أخرى، حيث طالب المشاركون بإسقاط النظام، ودعوا إلى وحدة فصائل المعارضة.

المفاوضات

سياسياً، افاد مسؤول تركي رفيع امس ان تركيا والمعارضة السورية رفضتا اجراء اي نقاش في الوقت الحاضر حول الدستور السوري الجديد او التقسيمات الادارية في سوريا، في اطار المحادثات الجارية لانهاء النزاع السوري.

واوضح المصدر نفسه ان هذا الموقف اتخذ خلال اجتماع عقد في وزارة الخارجية في انقرة شارك فيه الرجل الثاني في الخارجية التركية اوميت يالتشين وممثلون عن ابرز فصائل المعارضة المسلحة والسياسية السورية.

واعتبر المشاركون في هذا الاجتماع حسب ما قال المسؤول التركي ان «طرح موضوع النظام الاداري السوري المقبل في هذه المرحلة، وبالتالي محاولة الدخول في نقاش حول الدستور الجديد او الحكم الذاتي او الفدرالية، يمكن ان يفيد الذين يريدون العمل بشكل متفرد».

ويتفق هذا الموقف مع ما سبق واعلنته مرارا تركيا التي تخشى تقسيم سوريا الى مناطق فدرالية ما يمكن ان يعطي حكما ذاتيا للاكراد السوريين على الحدود مع تركيا في شمال سوريا.

وشارك في الاجتماع منسق الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، ورئيس الاتئلاف الوطني السوري المعارض انس العبدة.

وكانت روسيا وزعت على المشاركين في مؤتمر آستانا الشهر الماضي مسودة دستور لسوريا، الا ان ممثلي المعارضة اكدوا رفضهم مناقشته.

ومن المقرر ان تعقد جولة جديدة من المفاوضات في جنيف في العشرين من الشهر الحالي.

واكد المسؤول التركي في هذا الاطار ان المجموعات التي «تتحرك على حساب وحدة الاراضي السورية» لن يكون لها مكان في جنيف، في اشارة الى الاكراد السوريين.

بالمقابل، اتهمت روسيا بعض جماعات المعارضة السورية بالمماطلة ومحاولة عرقلة مفاوضات جنيف.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا -في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي- إنه من المهم جدا عدم تفويت فرصة الهدنة ونتائج اجتماع أستانا حول المفاوضات السورية.

وأشارت زاخاروفا إلى وجود مؤشرات واضحة على أنه تحت ضغط عدد من اللاعبين الأساسيين في الملف السوري تتوخى العديد من قوى المعارضة سياسة المماطلة في هذه العملية ليتم تأجيلها.

ودعت المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا إلى عدم المماطلة في عقد جولة المفاوضات السورية المرتقبة في موعدها المحدد بمدينة جنيف السويسرية.

وكان دي ميستورا صرح في وقت سابق بإمكانية تشكيله وفد المعارضة السورية إلى جنيف بنفسه في حال فشلت هي في تشكيل وفد موحد إلى هذه المفاوضات، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من المعارضة.

وقال رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب «إن تحديد وفد المعارضة السورية ليس من اختصاص ستيفان دي ميستورا، وأهم ما يجب أن ينشغل به الموفد الأممي هو تحديد أجندة المفاوضات وفق بيان جنيف».

كما لاقت تصريحات دي مستورا رفض الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة السورية، والمتحدث باسم وفد المفاوضات إلى أستانا أسامة أبو زيد.

وفي سياق متصل، اعتبر وزير الخارجية الكازاخستاني أن أهم ما خلصت إليه مفاوضات السوريين في أستانا يومي الـ23 والـ24 من كانون الثاني، دخول مقرراتها حيز التنفيذ وصمود وقف النار في سوريا.

وأضاف خيرت عبد الرحمنوف في حديث أدلى به امس أن المباحثات الروسية التركية الإيرانية المرتقبة في أستانا في الـ6 من الشهر الجاري، تؤكد أن «حلبة أستانا تسهم بشكل فعال في تسوية الوضع في سوريا».

وأشار إلى أن اجتماعات أستانا المنتظرة «سوف تحمل طابعا فنيا، أي ستقتصر على الخبراء المنخرطين بشكل مباشر في مراقبة استمرار وقف إطلاق النار في سوريا».

يذكر أن الخارجية الكازاخستانية كانت أعلنت الخميس عن التحضير لمباحثات روسية تركية إيرانية في أستانا في الـ6 من الشهر الجاري، للوقوف على سبل تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا.

وفي هذا الصدد، نقلت صحيفة «حرييت» التركية أن مسؤولا تركيا مطلعا، رجح انطلاق الجولة الثانية من مفاوضات أستانا في الثامن من الشهر الجاري، وذلك برعاية الدول الثلاث الضامنة، وهي روسيا وتركيا وإيران.

(«اللواء» – وكالات)