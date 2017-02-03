قتل 3 مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب العريش في محافظة سيناء شمالي مصر

دلال ديب

قتل 3 مسلحين أثناء محاولتهم زرع عبوة ناسفة على الطريق الدائري جنوب العريش في محافظة سيناء شمالي مصر

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