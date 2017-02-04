الأركان التركية: تحرير 228 منطقة شمالي سوريا منذ انطلاق “درع الفرات”

محمّد جابر

الأركان التركية: تحرير 228 منطقة شمالي سوريا منذ انطلاق “درع الفرات”

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