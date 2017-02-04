التحكم المروري: حادث صدم على طريق عام المصنع مفرق مجدل عنجر نتج عنه جريح نقل الى مستشفى البقاع للمعالجة

محمّد جابر

التحكم المروري: حادث صدم على طريق عام المصنع مفرق مجدل عنجر نتج عنه جريح نقل الى مستشفى البقاع للمعالجة

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