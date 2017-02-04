الجيش: تدخلت قوة من عناصرنا وعملت على فض الإشكال في عين دارة اليوم وإعادة الوضع إلى طبيعته ونلاحق المعتدين لتوقيفهم

محمّد جابر

الجيش: تدخلت قوة من عناصرنا وعملت على فض الإشكال في عين دارة اليوم وإعادة الوضع إلى طبيعته ونلاحق المعتدين لتوقيفهم

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