الخطوط الجوية القطرية تستأنف نقل المسافرين من الدول السبع الممنوعة من دخول الولايات المتحدة

محمّد جابر

الخطوط الجوية القطرية تستأنف نقل المسافرين من الدول السبع الممنوعة من دخول الولايات المتحدة

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