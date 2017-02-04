الداخلية البحرينية: تفجير إرهابي في المنامة يسفر عن أضرار مادية ولا إصابات

محمّد جابر

الداخلية البحرينية: تفجير إرهابي في المنامة يسفر عن أضرار مادية ولا إصابات

 

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