الداخلية البحرينية: تفجير إرهابي في شارع البديع وسط المنامة دون وقوع إصابات بشرية.

محمّد جابر

الداخلية البحرينية: تفجير إرهابي في شارع البديع وسط المنامة دون وقوع إصابات بشرية.

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