“الدفاع المدني”: عملت عناصرنا على إخماد حريق شب في اسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية في الغبيري – الضاحية الجنوبية

محمّد جابر

“الدفاع المدني”: عملت عناصرنا على إخماد حريق شب في اسلاك للامداد بالطاقة الكهربائية في الغبيري – الضاحية الجنوبية

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