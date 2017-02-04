الرئيس عون للوزيرة باتل: نتطلع الى دعم بريطانيا لحل مشكلة النازحين السوريين.

محمّد جابر
  • الرئيس عون للوزيرة باتل: نتطلع الى دعم بريطانيا لحل مشكلة النازحين السوريين.

تعليقات الفيسبوك