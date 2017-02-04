اللجنة الامنية الفلسطينية بحثت تفعيل دور القوة المشتركة في عين الحلوة

محمّد جابر

اللجنة الامنية الفلسطينية بحثت تفعيل دور القوة المشتركة في عين الحلوة

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