المرعبي جال ووفد من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عكار: سيتم اعفاء النازحين من رسوم الاقامة

محمّد جابر

المرعبي جال ووفد من مفوضية الأمم المتحدة للاجئين في عكار: سيتم اعفاء النازحين من رسوم الاقامة

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