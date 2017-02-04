“داعشي” روسي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر في قبضة الأمن

محمّد جابر

“داعشي” روسي خطط لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر في قبضة الأمن

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