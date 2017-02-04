رفول من القبيات: سنسعى إلى تحقيق تفاهم مع الكتائب والمردة والقومي ولم نستطع أن نحقق أي خطوة مع الحزب التقدمي

محمّد جابر

رفول من القبيات: سنسعى إلى تحقيق تفاهم مع الكتائب والمردة والقومي ولم نستطع أن نحقق أي خطوة مع الحزب التقدمي

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