غراندي وباتيل طالبا بدعم طارئ للبنان وللاجئين السوريين: لقد وصلوا إلى نقطة الانهيار

محمّد جابر

غراندي وباتيل طالبا بدعم طارئ للبنان وللاجئين السوريين: لقد وصلوا إلى نقطة الانهيار

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