مصادر سورية موالية: إنفجار إثر تدهور مدرعة للقوات الروسية في جبلة تبعته أصوات إنفجارات خفيفة ناجمة عن ذخائر داخل العربة.

محمّد جابر

مصادر سورية موالية: إنفجار إثر تدهور مدرعة للقوات الروسية في جبلة تبعته أصوات إنفجارات خفيفة ناجمة عن ذخائر داخل العربة.

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