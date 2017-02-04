مقتل القيادي العسكري في حركة أحرار الشام أبو هاني المصري جراء غارة جوية استهدفت سيارته شمال إدلب

محمّد جابر

مقتل القيادي العسكري في حركة أحرار الشام أبو هاني المصري جراء غارة جوية استهدفت سيارته شمال إدلب

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