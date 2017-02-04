ميشال سليمان: تحية ايضاً الى القضاء الاميركي الذي واجه القرار المتهور لرئيس الولايات المتحدة بشأن مواطني الدول السبع

محمّد جابر

ميشال سليمان: تحية ايضاً الى القضاء الاميركي الذي واجه القرار المتهور لرئيس الولايات المتحدة بشأن مواطني الدول السبع

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