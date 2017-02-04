نائب الرئيس الأميركي: سيتم تعيين مرشح ترامب للمحكمة العليا بأي طريقة

محمّد جابر

نائب الرئيس الأميركي: سيتم تعيين مرشح ترامب للمحكمة العليا بأي طريقة

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