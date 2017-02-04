وزارة الأمن الداخلي الأميركية: استئناف عمليات التدقيق العادية على المسافرين.

محمّد جابر

وزارة الأمن الداخلي الأميركية: استئناف عمليات التدقيق العادية على المسافرين.

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