وزارة الخارجية الاميركية: يمكن للافراد الذين يحملون تأشيرات صالحة الدخول الى الاراضي الاميركية

محمّد جابر

وزارة الخارجية الاميركية: يمكن للافراد الذين يحملون تأشيرات صالحة الدخول الى الاراضي الاميركية

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