وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس: رغم تحركات إيران لزعزعة استقرار المنطقة إلا أن زيادة الوجود العسكري الأميركي ليس من ضمن الخيارات بعد.

لميا جردلي

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