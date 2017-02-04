وفد الكتائب من بنشعي: لسنا ضد كل القوانين الإنتخابية المطروحة انما ضد صياغة أي اقتراح على خلفية مذهبية أو حزبية أو فئوية أو إلغائية

محمّد جابر

وفد الكتائب من بنشعي: لسنا ضد كل القوانين الإنتخابية المطروحة انما ضد صياغة أي اقتراح على خلفية مذهبية أو حزبية أو فئوية أو إلغائية

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