اشكال وتضارب داخل مستشفى الحكومي في القبة

أخبار متفرقة
- دولياتوسائل إعلام بريطانية تنتقد وضع القوات المسلحة في المملكة
- اللواء“الجزيرة”: مقتل سيدة برصاص الجيش المصري في جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.
- اللواءحادث سير على أوتوستراد المرج يوقع أربعة جرحى
- اللواء“الميادين”: احباط هجوم لداعش على منطقة الكرعان غرب تلعبطة في جنوب غرب الموصل
- اللواءالدفاع المدني: إخماد حريق شب في محول للطاقة الكهربائية داخل محطة لبيع المحروقات في المالكية – صور
- عربياتالخارجية السعودية:ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يجتمع بوزير الدفاع الباكستاني
- اللواءادمون رزق لـ”الجديد”: الطائف لم يتطرق الى البحث حول قانون انتخابي على قاعدة النسبية بل ركز على التمثيل الصحيح لمختلف مكونات الشعب
- اللواءابي رميا لـ”ام تي في”: جنبلاط طرح سابقا قانون الانتخابات المختلط واليوم لا يريده وافكاره مشتتة مما يصعب عملية المناقشة معه
- اللواءمصادر لـ”ال بي سي”:عثر داخل سيارة الشاب القتيل انطوان عون على كمية من المخدرات وهناك مذكرة توقيف بحقه بسبب تعاطي المخدرات
- اللواءمصادر امنية لـ”ال بي سي”: والد الشاب القتيل انطوان عون اعترف خلال التحقيقات بان ابنه قتل عمدا وليس برصاص طائش نتيجة خلاف حول المخدرات