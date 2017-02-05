“الجزيرة”: مقتل سيدة برصاص الجيش المصري في جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

محمد عمر

“الجزيرة”: مقتل سيدة برصاص الجيش المصري في جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء.

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