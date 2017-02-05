الدفاع المدني: إخماد حريق شب في محول للطاقة الكهربائية داخل محطة لبيع المحروقات في المالكية – صور

darine alameh

الدفاع المدني: إخماد حريق شب في محول للطاقة الكهربائية داخل محطة لبيع المحروقات في المالكية – صور

 

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