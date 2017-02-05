الملك سلمان بن عبد العزيز: مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها وهذا هو النهج الذي سار عليه قادة هذه البلاد

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- اللواءقوى الامن الداخلي: توقيف ع.ن بعد أن تخطى حاجز قوى الأمن في شكا وتسبب بإصابة رتيب بكسور وجروح خطيرة
- اللواءغريب : ندعو لمتابعة التحرّك في كلّ المناطق لنصل إلى قانون انتخاب يتيح بناء دولة وطنية ديموقراطية
- اللواءترامب يرفض مقابلة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
- اللواءغريب: تحاولون اليوم أن تحضروا للانتخابات النيابية على أساس قوانين رجعية وطائفية
- اللواءحنّا غريب: نتوجّه لكلّ اللبنانيين لنقول إنّ حقوقهم لن تتحقّق إذا ما أعادوا إنتاج سلطتهم من جديد
- اللواءغريب: بالأمس شرعتم خطة النفايات فتحاصصتم الشركات لتأمين الربح السريع لجيبوبكم بعدما أغرقتم البلاد بالتلوث والأمراض
- اللواءحنا غريب في تظاهرة الحزب: بالأمس شرّعتم قانون الإيجارات الأسود، وخططاً للنفايات لتأمين الربح السريع لجيوبكم