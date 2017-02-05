الملك سلمان بن عبد العزيز: مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها وهذا هو النهج الذي سار عليه قادة هذه البلاد

دلال ديب

الملك سلمان بن عبد العزيز: مكانة كل أمة تقاس بمقدار اعتزازها بقيمها وهويتها وهذا هو النهج الذي سار عليه قادة هذه البلاد

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