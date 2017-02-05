“الميادين”: احباط هجوم لداعش على منطقة الكرعان غرب تلعبطة في جنوب غرب الموصل

darine alameh

“الميادين”: احباط هجوم لداعش على منطقة الكرعان غرب تلعبطة في جنوب غرب الموصل

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