انقلبت سيارة على طريق العقيبة باتجاه بيروت وتسببت بزحمة سير خانقة بالاتجاهين وعلى الفور بادرت إحدى الشاحنات المارة بالمساعدة

دلال ديب

انقلبت سيارة على طريق العقيبة باتجاه بيروت وتسببت بزحمة سير خانقة بالاتجاهين وعلى الفور بادرت إحدى الشاحنات المارة بالمساعدة

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