باسيل وصل الى الكونغو حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين تقدمهم نائب وزير الخارجية اضافة الى ابناء الجالية

محمد عمر

باسيل وصل الى الكونغو حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين تقدمهم نائب وزير الخارجية اضافة الى ابناء الجالية

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