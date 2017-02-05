ترامب: لو وقع مكروه في الولايات المتحدة فإن النظام القضائي سيكون هو المسؤول

محمد عمر

ترامب: لو وقع مكروه في الولايات المتحدة فإن النظام القضائي سيكون هو المسؤول

تعليقات الفيسبوك