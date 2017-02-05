توقيف 60 شخصا بينهم أجانب خلال عملية أمنية في أنقرة ضد تنظيم داعش

دلال ديب

توقيف 60 شخصا بينهم أجانب خلال عملية أمنية في أنقرة ضد تنظيم داعش

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