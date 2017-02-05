حنا غريب في تظاهرة الحزب: بالأمس شرّعتم قانون الإيجارات الأسود، وخططاً للنفايات لتأمين الربح السريع لجيوبكم

دلال ديب

حنا غريب في تظاهرة الحزب: بالأمس شرّعتم قانون الإيجارات الأسود، وخططاً للنفايات لتأمين الربح السريع لجيوبكم

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