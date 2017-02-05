حنّا غريب: نتوجّه لكلّ اللبنانيين لنقول إنّ حقوقهم لن تتحقّق إذا ما أعادوا إنتاج سلطتهم من جديد

دلال ديب

حنّا غريب: نتوجّه لكلّ اللبنانيين لنقول إنّ حقوقهم لن تتحقّق إذا ما أعادوا إنتاج سلطتهم من جديد

تعليقات الفيسبوك