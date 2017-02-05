عبد الله بو حبيب لـ”المنار”: لا رادع لكلام ترامب وهو سيواجه مشاكل كثيرة

زينة أرزوني
 عبد الله بو حبيب لـ”المنار”: لا رادع لكلام ترامب وهو سيواجه مشاكل كثيرة اذا ما بقي على هذا المنوال

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