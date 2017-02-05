قوى الأمن :توقيف 82 مطلوباً بتاريخ 4/2/2017 بجرائم مختلفة:مخدرات سرقة سلب اطلاق نار

دلال ديب

قوى الأمن :توقيف 82 مطلوباً بتاريخ 4/2/2017 بجرائم مختلفة:مخدرات سرقة سلب اطلاق نار

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