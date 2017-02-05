قوى الامن الداخلي: توقيف ع.ن بعد أن تخطى حاجز قوى الأمن في شكا وتسبب بإصابة رتيب بكسور وجروح خطيرة

دلال ديب

قوى الامن الداخلي: توقيف ع.ن بعد أن تخطى حاجز قوى الأمن في شكا وتسبب بإصابة رتيب بكسور وجروح خطيرة

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