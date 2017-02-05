مصادر امنية لـ”ال بي سي”: والد الشاب القتيل انطوان عون اعترف خلال التحقيقات بان ابنه قتل عمدا وليس برصاص طائش نتيجة خلاف حول المخدرات

darine alameh

مصادر امنية لـ”ال بي سي”: والد الشاب القتيل انطوان عون اعترف خلال التحقيقات بان ابنه قتل عمدا وليس برصاص طائش نتيجة خلاف حول المخدرات

تعليقات الفيسبوك