وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان يصل اليوم الى بيروت

دلال ديب

وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان يصل اليوم الى بيروت

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