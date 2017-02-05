وهاب من الجاهلية: ما يهمنا أن يكون هناك مؤسسات تقدم فرص عمل للمواطنين ومن المعيب التشبيح وقطع الطرقات على المواطنين لنهب أموالهم

محمّد جابر

وهاب من الجاهلية: ما يهمنا أن يكون هناك مؤسسات تقدم فرص عمل للمواطنين ومن المعيب التشبيح وقطع الطرقات على المواطنين لنهب أموالهم

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