آلان عون لـ”المنار”: نحن نحترم أي مكون سياسي في لبنان مهما بلغ حجم تمثيله في البرلمان ولا يمكننا القول بأن النسبية تهمّش الطائفة الدرزية

darine alameh

آلان عون لـ”المنار”: نحن نحترم أي مكون سياسي في لبنان مهما بلغ حجم تمثيله في البرلمان ولا يمكننا القول بأن النسبية تهمّش الطائفة الدرزية

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