الجميل: قانون الدوحة يضرب صحة التمثيل

أخبار متفرقة
- اللواءالجميّل: الدائرة الفردية تؤمن التمثيل الأفضل إلا إذا منا نريد مجلس “ملّي” لكل طائفة
- اللواءالجميّل: نريد قانوناً على قياس الشعب اللبناني يؤمن المساواة بين اللبنانيين
- اللواءالجميّل: الستين معدلاً هو لتوزيع الحصص بطريقة معدّلة
- اللواءالنائب سامي الجميل: نرفض ان يبقى قانون الانتخاب الحالي فقانون الستين يضرب صحة التمثيل ولا يحتوي الإصلاحات السياسية المطلوبة
- اللواءالجميّل: الانتخابات على الستين هي توزيع مقاعد ضمن اتفاق سياسي مسبق
- اللواءالجميّل: كل ما يقال هو “رماد في العيون” للوصول إلى الستين
- اللواءالجميل: الستين يكرس المحادل ويمنع الإصلاحيين والأحزاب الجديدة من الوصول
- اللواءالجميّل: المطلوب إصلاحات كالأوراق المطبوعة سلفا والكوتا النسائية
- اللواءالجميّل من دارة الرئيس سليمان : إذا لم يتم إقرار قانون خلال أسبوع نحن ذاهبون إلى الستين وإذا تم الاتفاق نحن بحاجة لتمديد والأمران مرفوضان
- اللواء“صوت لبنان (93.3)”: توقيف المدعو ممتاز حمزة في التبانة من قبل مخابرات الجيش للاشتباه بتواصله مع مجموعة ارهابية