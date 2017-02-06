الجميّل من دارة الرئيس سليمان : إذا لم يتم إقرار قانون خلال أسبوع نحن ذاهبون إلى الستين وإذا تم الاتفاق نحن بحاجة لتمديد والأمران مرفوضان

لميا جردلي

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