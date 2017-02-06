الخطيب بحث مع عيتاني خطة لمعالجة النفايات في بيروت

أخبار متفرقة
- اللواءالوفد الروسي: الخبراء من روسيا وتركيا وإيران أكدوا بأستانا الاستعداد للتعاون في تطبيق الهدنة بسوريا
- اللواءشركات تكنولوجية كبرى تقدم التماسا الى القضاء ضد مرسوم ترامب حول الهجرة (أ.ف.ب)
- رياضةمفاجأة صادمة.. برشلونة غير قادر على التجديد لميسي!!..
- رياضةما حقيقة تواجد كائنات فضائية في برشلونة؟!..
- رياضةالاتحاد الإسباني يحاول امتصاص غضب ريال مدريد؟..
- رياضةما هو القرار الكبير الذي سيعلنه قائد بايرن ميونيخ؟..
- رياضةNBA: وستبروك يعزز إنجازاته..
- اللواءالرئيس الفلسطيني محمود عباس اتصل ببري مطمئنا الى صحته
- اللواءوزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح يقدم استقالته لمجلس الوزراء (سكاي نيوز)
- اللواءلافروف: اجتماع أستانة اليوم خطوة تمهيدية بما في ذلك لبحث دستور سوريا