الصحة الفلسطينية: إصابتان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف خان يونس

زينة أرزوني

وزارة الصحة الفلسطينية: إصابتان في القصف الاسرائيلي الذي استهدف خان يونس

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