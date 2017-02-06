العريضي لـ”أن.بي.أن.”: نحن من طبقنا الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية وأثبتنا كلبنانيين بأننا غير جديرين بممارسة الحرية أو إدارة شؤوننا

darine alameh

العريضي لـ”أن.بي.أن.”: نحن من طبقنا الانماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية وأثبتنا كلبنانيين بأننا غير جديرين بممارسة الحرية أو إدارة شؤوننا

تعليقات الفيسبوك