القضاء يتحدّى ترامب: رفض إعادة العمل بالحظر

رفضت محكمة استئناف فدرالية أمس طلبا أوليا قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب لإلغاء قرار قضائي تم بموجبه تعليق العمل بأمر رئاسي حظر دخول مواطني سبع دول في الشرق الأوسط وإفريقيا إلى الولايات المتحدة.

ويعني الرفض الذي أصدرته المحكمة في الدائرة التاسعة بسان فرانسيسكو، أن دخول الحاصلين على تأشيرات السفر والهجرة من تلك الدول سيبقى مسموحا به، على الأقل خلال هذه الفترة.

وطلبت المحكمة من إدارة ترامب وولاية واشنطن، حيث علق قاض فدرالي مساء الجمعة العمل بقرار الحظر، تقديم حجج على صحة مواقفهما بحلول ظهر اليوم ما يشير إلى أن معركة قضائية في هذا الشأن تلوح في الأفق.

وكانت الإدارة الأميركية قد قدمت مساء السبت طلب إلغاء فوري لحكم تعليق الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأسبوع الماضي ومنع بموجبه رعايا دول إيران والعراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان والصومال من دخول البلاد لمدة 90 يوما.

ولم يصدر تعليق فوري على القرار من ترامب المعروف باطلاقه تغريدات صباحية. إلا أن نائبه مايك بنس وصف القرار بانه «محبط». واضاف في تصريح لشبكة فوكس نيوز «سنتحرك بسرعة كبيرة .. سنربح القضية لاننا سنتخذ الخطوات الضرورية لحماية البلاد وهو الامر الذي يندرج ضمن صلاحيات رئيس الولايات المتحدة».

واعلنت الخارجية الاميركية من جهتها السبت تعليق العمل بقرار ترامب سحب نحو 60 الف تأشيرة. وسارعت شركات الطيران الى نقل الركاب المتوجهين الى الولايات المتحدة من رعايا الدول السبع شرط حملهم تأشيرات دخول صالحة.

وقال بيتر سبيرو استاذ القانون في جامعة تمبل في فيلادلفيا لفرانس برس «من الواضح ان الاشخاص الذين استهدفوا رسميا بالحظر بات في امكانهم السفر ودخول الولايات المتحدة». ونصح المسافرين المعنيين ب»الاسراع الى المطار والصعود الى الرحلة المقبلة» لان البيت الابيض قد يرد «سريعا جدا».

وفي نيويورك اعرب الطبيب السوداني كمال فضل الله (33 عاما) عن سروره بعد اسبوع من عدم قدرته على مغادرة بلاده ومن ثم عودته الى نيويورك مع اصدقاء وزملاء. وقال لوكالة فرانس برس لدى وصوله الى قاعة الوصول في المبنى الرابع من مطار جون كنيدي الدولي «شعوري رائع .. لقد كان اسبوعا صعبا وفظيعا، لقد شكل الامر صدمة للجميع». وفي طهران قالت شابة ايرانية (30 عاما) لفرانس برس انها اعادت حجز تذكرتها الى الولايات المتحدة وانها مستعدة للسفر في وقت متاخر من الاحد (أمس) لرؤية شقيقها.

واضافت «حتى يوم امس كنت اشعر بخيبة امل كاملة. لدينا امل جديد بعد هذه الانباء. انا مستعدة للمغامرة لان نسبة النجاح مساوية لنسبة الفشل» في الوصول الى الولايات المتحدة.

وفي بيروت ادرت عائلات سورية أمس المطار الدولي في طريقها الى الولايات المتحدة.

وافادت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية ان «شركات الطيران العاملة في المطار بدأت اعتبارا من الاحد بالسماح لرعايا الدول السبع (…) بالتوجه الى الولايات المتحدة على متن رحلات الشركات الوطنية والعربية والاجنبية تطبيقا لقوانين السفر العالمية».

واضافت «غادر بيروت عدد من العائلات السورية الحاملة وثائق رسمية تخولها دخول الاراضي الاميركية متوجهة الى هناك عن طريق بعض الدول الاوروبية والعربية».

واكد مصدر في شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية لفرانس برس استئناف السماح لمواطني الدول السبع بالسفر الى الولايات المتحدة.

(أ ف ب)